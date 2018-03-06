В РПЦ откликнулись на просьбу Патриарха Илии II о помощи в передачи тела умершего в Южной Осетии грузина

В РПЦ посодействуют в решении вопроса о передаче тела Арчила Татунашвили, скончавшегося в Цхинвале, его семье.

Как сообщают «Новости-Грузия», об этом говорится в заявлении, размещенном 4 марта на сайте Грузинской патриархии.

2 марта Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II направил предстоятелю РПЦ письмо. В своём послании Илия II обратился с просьбой к Патриарху Кириллу «использовать свой огромный авторитет и обратиться к соответствующим органам для содействия своевременному возвращению родственникам тела Арчила Татунашвили».

«В Московском патриархате нам сообщили, что получили письмо Католикоса-Патриарха всея Грузии касательно Арчила Татунашвили. Письмо было переправлено Патриарху всея Руси, который находится в Болгарии с официальным визитом», – сказано в сообщении Грузинской патриархии.

Как отмечается, Патриарх Кирилл уже подтвердил, что по просьбе Илии II будет способствовать решению вопроса по передаче тела Татунашвили.

«Согласно информации, полученной к настоящему времени, тело погибшего находится на экспертизе, и в Грузии организацию его похорон возьмет на себя международная организация Красный крест», – заявили в патриархии.

Татунашвили погиб 22 февраля после того, как его задержали южноосетинские силовики. Они сообщили, что Татунашвили пытался сбежать, к нему применили силу, в результате чего он упал и скатился по лестнице. Затем, по версии местных властей, он был доставлен в больницу, где и скончался от сердечной недостаточности.

В Тбилиси в эту версию не верят. Власти Грузии требуют незамедлительной передачи тела Татунашвили его семье. Власти Южной Осетии пока отказываются передавать тело Татунашвили, объясняя это необходимостью завершения экспертизы.