В РПЦ рассказали, когда состоится визит Патриарха Кирилла в Сирию

11:07, 06 марта 2018
Православие
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Патриарх Кирилл / foto.patriarchia.ru

"Визит состоится, конечно, тогда, когда об этом договоримся с Антиохийской православной церковью, когда поступят соответствующие приглашения в адрес патриарха и когда те люди, которые компетентно отвечают за безопасность в стране, сочтут, что время для такого визита наступило", – заверил он.

Патриарх Кирилл посещал Сирию в ноябре 2011 года, когда конфликт в этой стране только набирал обороты. В Дамаске предстоятель Русской церкви встречался с патриархом Антиохийским и президентом страны Башаром Асадом.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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