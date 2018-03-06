Представители УПЦ приняли участие в официальном приеме Посольства Болгарии в Украине

Официальный прием Посольства Республики Болгарии в Украине по случаю 140-летия освобождения Болгарии от Османского ига и 100-летия со дня установления дипломатических отношений между Болгарией и Украиной состоялся 5 марта.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу КГГА, на торжественных мероприятиях присутствовали деятели культуры и науки, государственные служащие и религиозные лидеры.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и по приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Болгарии в Украине

господина Красимира Минчева, Украинскую Православную Церковь на официальном приеме представили председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Августин и ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр.

От имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви иерархи поздравили господина Посла и членов дипломатического корпуса с Национальным праздником, пожелали мира и благополучия болгарскому народу.

В ответ на приветствие, от имени Посольства господин Красимир Минчев передал Его Блаженству взаимные искренние поздравления и наилучшие пожелания.

3 марта митрополит Августин совершил заупокойную литию на старом Зверинецком кладбище в Киеве, возле памятника воинам-освободителям, погибшим за Свободу болгарского народа.