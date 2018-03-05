В день 140-летия освобождения Болгарии от Османского ига митрополит Августин совершил заупокойную литию по погибшим воинам

По случаю Дня независимости Болгарии от Османского порабощения 3 марта на старом Зверинецком кладбище в Киеве, возле памятника воинам-освободителям, которые погибли за Свободу болгарского народа, архиерей Украинской Православной Церкви совершил богослужение.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Белоцерковской епархии, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия заупокойную литию по погибшим воинам совершил митрополит Августин, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины.

Почтить память воинов-героев собрались руководители Посольства Болгарии в Украине, члены правления Общества дружбы «Украина–Болгария», представители ряда общественных организаций.

Ежегодно 3 марта Болгария отмечает национальный праздник – День освобождения от османских поработителей и воскрешения Болгарского государства. С 1396 по 1878 годы Болгария входила в состав Османской империи. В 1877-1878 годы страна получила независимость. В этом году исполняется 140 лет с момента освобождения от Османского порабощения.