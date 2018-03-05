Третья седмица Великого поста – что необходимо успеть

С третьей седмицы Четыредесятницы Церковь начинает особенно ободрять и укреплять постящихся, в чтениях этой недели представляя им примеры благочестивого подвижничества, самоотвержения и терпения.

В среду, 7 марта, и пятницу, 9 марта, Третьей седмицы, как и всех остальных седмиц Святой Четыредесятницы, служится Литургия Преждеосвященных даров.

В суб­бо­ту Третьей сед­ми­цы, 10 марта со­вер­ша­ет­ся за­упо­кой­ная служ­ба.

Во святую Четыредесятницу Церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми, но и с умершими, совершать в назначенные дни молитвенные поминовения отшедших от настоящей жизни.

Кроме того, субботы этих 2-й, 3-й и 4-й седмиц назначены Церковью для поминовения усопших еще и по той причине, что в седмичные дни Великого поста заупокойных поминовений не совершается (сюда относятся заупокойные ектении, литии, панихиды, поминовения 3-го, 9-го и 40-го дня по смерти, сорокоусты), так как ежедневно не бывает полной литургии, с совершением которой связано поминовение усопших.

Чтобы не лишить умерших спасительного предстательства Церкви в дни святой Четыредесятницы, и выделены указанные субботы.

В cубботу Третьей седмицы, 10 марта, вечером на всенощном бдении в центр храма торжественно выносится Животворящий Крест Господень – напоминание о приближающейся Страстной Седмице и Пасхе Христовой. После этого священники и прихожане храма совершают перед крестом три поклона. При поклонении КрестуЦерковь поет: “Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим”. Это песнопение поется и на Литургии вместо Трисвятого.

Воскресенье, 11 марта, и следующая, Четвертая седмица Великого поста называются “крестопоклонными”. Начало традиции поклонения Кресту Господню было положено во времена первых христиан.

Крест выносится верующим для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста.

Святой Крест остается для поклонения в течение следующей недели до пятницы, когда он перед Литургией вносится обратно в алтарь.

"Правмир".