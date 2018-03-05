В США будущий священник УПЦ вновь стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на международном турнире «Arnold Kettlebell Classic»
11:33, 05 марта 2018Православие
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Николай Ткачук стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на международном турнире / facebook.com
Студент КДАиС Николай Ткачук стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на международном турнире «Arnold Kettlebell Classic-2018» среди профессионалов, который проходил 2-4 марта в городе Колумбус (штат Огайо, США). Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.
«Слава Богу за все!!!», - написал спортсмен на своей странице в Фейсбук.
Накануне он посещал Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, попросил благословение и молитв.
Николай Ткачук – профессиональный спортсмен-гиревик, многократный чемпион мира и Украины по гиревому спорту.
Николай – прихожанин киевского храма в честь Всех святых, учится на заочном отделении в КДАиС.
В 2017 году гиревик также стал абсолютным чемпионом на международном турнире «Arnold Classic-2017», который состоялся 2-5 марта прошлого года.
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