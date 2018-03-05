В США будущий священник УПЦ вновь стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на международном турнире «Arnold Kettlebell Classic»

11:33, 05 марта 2018
Православие
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«Слава Богу за все!!!», - написал спортсмен на своей странице в Фейсбук.

Накануне он посещал Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, попросил благословение и молитв.

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Николай Ткачук – профессиональный спортсмен-гиревик, многократный чемпион мира и Украины по гиревому спорту. 

Николай – прихожанин киевского храма в честь Всех святых, учится на заочном отделении в КДАиС.

В 2017 году гиревик также стал абсолютным чемпионом на международном турнире «Arnold Classic-2017», который состоялся 2-5 марта прошлого года.

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