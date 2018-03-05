В США будущий священник УПЦ вновь стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на международном турнире «Arnold Kettlebell Classic»

Студент КДАиС Николай Ткачук стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на международном турнире «Arnold Kettlebell Classic-2018» среди профессионалов, который проходил 2-4 марта в городе Колумбус (штат Огайо, США). Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Слава Богу за все!!!», - написал спортсмен на своей странице в Фейсбук.

Накануне он посещал Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, попросил благословение и молитв.

Николай Ткачук – профессиональный спортсмен-гиревик, многократный чемпион мира и Украины по гиревому спорту.

Николай – прихожанин киевского храма в честь Всех святых, учится на заочном отделении в КДАиС.

В 2017 году гиревик также стал абсолютным чемпионом на международном турнире «Arnold Classic-2017», который состоялся 2-5 марта прошлого года.