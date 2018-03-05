Митрополит Онуфрий рассказал, какой христианский подвиг должен быть сегодня главным (видео)

Блаженнейший Митрополит Онуфрий объяснил, ради чего святые прятались от мира, рассказал о том, чем мы можем приблизиться к совершенству древних подвижников, и призвал всегда быть благодарными Богу.

Об этом Предстоятель УПЦ рассказал в своей воскресной проповеди в день праздника Собора всех преподобных Киево-Печерских, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

“Они жили в разные эпохи, в разные времена, но всех их объединяла любовь к Богу и желание очистить себя от греха и соединить себя с Богом, – сказал Архипастырь о святых подвижниках. – Ради этого они шли в пещеры, затворялись, жили много лет, употребляя в день одну просфорку и стакан воды – и не каждый день. Что их там держало и на что они жизнь поменяли? Когда они жили в миру, они пользовались человеческими утешениями, человеческими благами, когда закрылась в пещеру – они нашли там Бога. Им уже ничего не надо было из мирского. Бог насладил все их чувства, все их желания, они наполнились любовью к Богу”.

Продолжая объяснять, почему святые отказывались от всего, чтобы всегда быть с Богом, Предстоятель отметил: “Бог есть Свет, Бог есть Жизнь, Бог есть Любовь и Радость. Если человек имеет Бога в душе своей, то ему везде хорошо: хорошо быть при власти, хорошо быть богатым, или бедным, здоровым или больным, ученым и простым. Потому что главное сокровище, которое утешает человека, это не власть, не богатство, не ученость, а Бог, Который является источником радости и всякого утешения”.

По словам Его Блаженства, каждый человек может в какой-то мере уподобиться преподобным в посте, молитве и подвигах, но не сравнится с ними. Однако “есть один подвиг, который может нас уравнять со святыми отцами”.

“Мы живем в последние времена. И у нас очень много болезней, очень много скорбей, всяких неприятностей в жизни. Когда человек будет терпеть скорби с благодарностью, с молитвой, со смирением, не будет роптать, то человек и поднимется на степень совершенства, которую имели древние отцы”.

Блаженнейший Владыка подчеркнул, что благодарить в настоящих скорбях и испытаниях совсем не легко и призвал быть благодарными Богу, несмотря ни на что.