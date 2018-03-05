Митрополит Онуфрий призвал к милосердию и состраданию к ближнему во время Великого поста

В Неделю вторую Великого поста, 4 марта, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил чинопоследование с Акафистом Божественным Страстям Христовым в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры,

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, после завершения чинопоследования Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди.

Особое внимание Блаженнейший Владыка обратил на необходимость милосердия для тех, кто совершает истинный пост.

“Добродетель является составной частью Великого поста, потому что добродетелью человек умягчает свою душу. Особенно освящает человеческую душу милосердие, когда мы проявляем его к бедным, к нуждающимся, к несчастным людям. Это милосердие может проявляться необязательно в материальном виде, оно может выражаться просто в сострадании, сочувствии, в молитве за этого человека. Но любого вида милостыня делает нашу душу способной принять, вместить в себя милость Божью”, – подчеркнул Архипастырь.