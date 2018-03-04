В день памяти Киево-Печерских святых митрополит Онуфрий призвал терпеть скорби во имя спасения (видео)

Во второй воскресный день Святого Великого поста Православной Церковью установлено воспоминание всех Божиих угодников, которые в разные времена подвизались на Печерских холмах.

Богослужения в этот день в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Онуфрий, который призвал верующих по примеру святых терпеть скорби во имя спасения, сообщается на сайте обители.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди, напомнив, что это уже второй воскресный день Великого поста, который посвящен памяти святителя Григория Паламы. Владыка рассказал о том, где жил и трудился святитель, изложил его учение о Божественных энергиях и соответствие этого учения Православной догматике.

Также Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал о чествуемых в этот день Печерских угодниках Божиих: «Они жили в разное время и в разных исторических реалиях, но все они достигли самого главного — вечного спасения и пребывания во славе Божией. Они несли много подвигов: пост, молитва, труд, смирение и многие другие. Но основной подвиг — это терпение скорбей, которые выпадали на их пути. И мы, дорогие братья и сестры, давайте постараемся терпеть те испытания, которые выпадают на нашем жизненном пути, чтобы всем нам достичь вечного спасения о Христе Иисусе Господе нашем».

В ответном слове благодарности митрополит Павел пожелал Блаженнейшему Первосвятителю, чтобы по молитвам всех чудотворцев Печерских Господь укреплял его в нелегком предстоятельском служении.