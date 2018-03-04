В Беларуси отметят 85-летие со дня кончины и 145-летие со дня рождения новомученика Владимира Хираско

Белорусская Православная Церковь организует ряд мероприятий, посвященных 85-летию со дня кончины и 145-летию со дня рождения священномученика Владимира Хираско.

По благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла, в этом году пройдет первый республиканский конкурс научно-исследовательских и творческих работ “Ушаноўваем імя святога свяшчэннапакутнiка Уладзiмipa Хiраскi”, сообщает официальный портал БПЦ.

Итоги конкурса будут подведены в мае 2018 года. Организаторами конкурса выступают Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви совместно с научно-методическим журналом «Роднае слова».

Весенние концерты в честь священномученика Владимира Хираско откроют в этом году инклюзивную фестивальную неделю для незрячих и слабовидящих детей. В рамках этой недели незрячие и слабовидящие юные артисты выступят перед своими сверстниками в учреждениях образования города Минска.

Также для увековечения памяти белорусского святого, несшего труды на ниве православного просвещения, решением Синода Белорусской Православной Церкви в честь священномученика Владимира Хираско учреждена медаль Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви в двух степенях.

Эта награда является формой поощрения священнослужителей и мирян за труды и заслуги в пастырском служении, богословской, научной, административной и культурно-просветительской деятельности, благотворительность в деле религиозного образования, труды на ниве религиозного образования в воскресных школах, а также за другие заслуги.