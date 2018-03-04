УПЦ предоставила гуманитарную помощь на 1,2 млн. жителям Востока

В пятницу, 2 марта, в Горловской епархии, в рамках продления гуманитарной программы УПЦ «Миссия Милосердия и Примирения», прибыл очередной гуманитарный груз.

Продуктовые и гигиенические наборы в ближайшие дни получат нуждающиеся жители Донецкой области, сообщает Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

По благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия, Синодальным отделом УПЦ по социально-гуманитарным вопросам был отправлен груз гуманитарной помощи нуждающемуся населению на Востоке Украины, пострадавшему от военных действий.

Это событие также стало продолжением диалога, который начался во время Круглого стола 20 января этого года, и в ответ на обращение президента Петра Порошенко к Украинской Православной Церкви о гуманитарной поддержке нуждающихся граждан, находящихся на неподконтрольных территориях.

Гуманитарный груз прибыл на парафии Горловской епархии 2 марта 2018 года. Общая стоимость полученного груза составляет 1 272 300,05 грн., весом 21 227,55 кг, в количестве 3 140 шт. продуктовых и гигиенических наборов, и транспортировался двумя фурами.

Получателями этой благотворительной помощи станут дети из бедных семей, а также из неполных и многодетных семей. Через храмы Горловской епархии им и их родителям выдадут наборы, рассчитанные на получателей по трем возрастным категориям:

1) от 0 до 1 года - 220 наборов;

2) от 1 до 3 лет - 480 наборов;

3) от 3 лет и более - 2 440 наборов.

Уже почти пятый год подряд населению неподконтрольной Украины территории предоставляется гуманитарная помощь под эгидой УПЦ. Духовный авторитет Церкви позволяет передавать помощь туда, где она необходимая, в том числе, на территорию проведения боевых действий. Распространение наборов среди нуждающихся людей происходит независимо от национальности, политических и религиозных убеждений.

Мероприятие было организовано в рамках проекта Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам «Миссия Милосердия и примирения»», который реализуется совместными усилиями и при поддержке Международной благотворительной организации «Diakonie Katastrophenhilfe».