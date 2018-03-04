В Лавре празднуют Собор всех преподобных Киево-Печерских

В Неделю вторую Великого поста, 4 февраля, в праздник Собора всех преподобных Киево-Печерских, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к многочисленной пастве со словом проповеди, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Блаженнейший Владыка рассказал о жизни и борьбе за православное учение святителя Григория Паламы, о нетварном Фаворском Свете, о подвиге преподобных отцов Печерских, о важности жизни с Богом.

“Если человек с Богом, ему везде хорошо - и богатому, и бедному, и знатному, и простому”, - подчеркнул Архипастырь.

За литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине. Блаженнейший Митрополит Онуфрий также отметил богослужебными наградами братию обители в священном сане.

В конце Литургии перед иконой Собора всех преподобных Киево-Печерских был совершен чин славления.

После отпуста Блаженнейший Владыка поздравил всех со второй неделей Великого поста и праздником Собора всех преподобных Киево-Печерских и благословил всех.

С приветственным словом к верным также обратился наместник обители митрополит Павел. После этого Предстоятель вручил церковные награды благотворителям.