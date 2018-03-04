Свято-Духовскому собору Херсона передана частица мощей блаженной Матроны

17:22, 04 марта 2018
Православие
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/ kherson.church.ua

В преддверии 20-летия со дня обретения мощей святой блаженной старицы Матроны, которое состоялось 8 марта 1998 года, владыка преподнес в дар Свято-Духовскому собору частицу мощей блаженной Матроны, которая отныне будет постоянно пребывать в кафедральном соборе. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ

Святыня будет постоянно пребывать в кафедральном соборе / kherson.church.ua

Эта святыня была передана митрополиту Иоанну Святейшим Патриархом Алексием во время Архиерейского Собора в 2004 году. Теперь все, кто любит и почитает великую угодницу Божию Матрону, имеют возможность приходить к святым ее мощам и испрашивать ее помощи и молитв пред Богом.

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