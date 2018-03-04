Свято-Духовскому собору Херсона передана частица мощей блаженной Матроны

В Неделю 2-ю Великого поста, а также в день памяти свт. Григория Паламы и всех преподобных отцов Киево-Печерских, 4 февраля, в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона митрополит Херсонский и Таврический Иоанн совершил Божественную литургию и молебен.

В преддверии 20-летия со дня обретения мощей святой блаженной старицы Матроны, которое состоялось 8 марта 1998 года, владыка преподнес в дар Свято-Духовскому собору частицу мощей блаженной Матроны, которая отныне будет постоянно пребывать в кафедральном соборе. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ.

Эта святыня была передана митрополиту Иоанну Святейшим Патриархом Алексием во время Архиерейского Собора в 2004 году. Теперь все, кто любит и почитает великую угодницу Божию Матрону, имеют возможность приходить к святым ее мощам и испрашивать ее помощи и молитв пред Богом.