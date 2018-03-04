Священномученик Ипполит (Семенов): монах Киево-Печерской лавры, расстрелянный за веру в Христа

В 30-х годах прошлого века многие священники, среди которых и монахи Киево-Печерской лавры, были сосланы в Черкассы. В конце 1937 года в городе начались массовые аресты священнослужителей, и, согласно сохранившимся документам, в последние дни кровавого 37 года в Черкассах было проведено более ста за­се­да­ний су­деб­ных «тро­ек» НКВД. Осужденные по статье 54-10 Уголовного кодекса УССР священники массово приговаривались к расстрелу. Через 60 лет, в октябре 1997 года Священный Синод УПЦ причислил к лику святых 103 Черкасских новомученика, пострадавших за веру Христову. Среди них – монах Киево-Печерской лавры, священомученик Ипполит (Семенов).

Будущий священномученик Иван Агеевич Семенов родился в 1884 г. в Киеве, в семье мещанина.

На испытание в Киево-Печерскую лавру Иван поступил 29 сентября 1907 г., в возрасте 23 лет. Через два года он стал послушником обители и трудился в экономическом ведомстве на Жуковом острове.

В сентябре 1919 года послушник Иван переведен клирошанином в Голосеевскую пустынь.

Монашеский постриг с именем Ипполит принял 14 июня 1920 года в Киево-Печерской лавре.

19 августа 1923 г. архиепископом Димитрием (Абашидзе) в Троицкой церкви Китаевой пустыни рукоположен в сан иеродиакона. В середине 20-х годов рукоположен в сан иеромонаха.

После закрытия Киево-Печерской лавры, иеромонах Ипполит, вероятно, служил на приходах.

В 1935 году он переехал в Черкассы. Здесь иеромонах, чтобы заработать на жизнь, работал чернорабочим. Известно, что на момент ареста он проживал на Молотовском шоссе.

26 декабря 1937 года иеромонах Ипполит был арестован Черкасским районным отделом НКВД. Содержался под стражей в черкасской тюрьме. Обвинялся по ст. 54-10 Уголовного кодекса УССР в «антисоветской пропаганде и агитации». Решением «тройки» при Киевском управлении НКВД от 28 декабря 1937 года приговорен к расстрелу.

Приговор был приведен в исполнение 14 января 1938 года.

Юбилейным Архиерейским Собором РПЦ (13-16 августа 2000 г.) иеромонах Ипполит (Семенов) включен в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, пострадавших за веру.