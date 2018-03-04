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Священномученик Ипполит (Семенов): монах Киево-Печерской лавры, расстрелянный за веру в Христа

16:45, 04 марта 2018
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Иеромонах обвинялся по ст. 54-10 Уголовного кодекса УССР в «антисоветской пропаганде и агитации». Решением «тройки» при Киевском управлении НКВД от 28 декабря 1937 года приговорен к расстрелу. О священномученике - в материале "УНИАН-Религии".

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В 30-х годах прошлого века многие священники, среди которых и монахи Киево-Печерской лавры, были сосланы в Черкассы. В конце 1937 года в городе начались массовые аресты священнослужителей, и, согласно сохранившимся документам, в последние дни кровавого 37 года в Черкассах было проведено более ста за­се­да­ний су­деб­ных «тро­ек» НКВД.  Осужденные по статье 54-10 Уголовного кодекса УССР священники массово приговаривались к расстрелу. Через 60 лет, в октябре 1997 года Священный Синод УПЦ причислил к лику святых 103 Черкасских новомученика, пострадавших за веру Христову. Среди них – монах Киево-Печерской лавры, священомученик Ипполит (Семенов).

Будущий священномученик Иван Агеевич Семенов родился в 1884 г. в Киеве, в семье мещанина.

На испытание в Киево-Печерскую лавру Иван поступил 29 сентября 1907 г., в возрасте 23 лет. Через два года он стал послушником обители и трудился в экономическом ведомстве на Жуковом острове.

Киево-Печерская лавра на открытке 1904 г. / myslenedrevo.com.ua

В сентябре 1919 года послушник Иван переведен клирошанином в Голосеевскую пустынь.

Монашеский постриг с именем Ипполит принял 14 июня 1920 года в Киево-Печерской лавре.

19 августа 1923 г. архиепископом Димитрием (Абашидзе) в Троицкой церкви Китаевой пустыни рукоположен в сан иеродиакона. В середине 20-х годов рукоположен в сан иеромонаха.

Китаевские водоемы в Голосеевском лесу. Фото 1891 года / starkiev.com

После закрытия Киево-Печерской лавры, иеромонах Ипполит, вероятно, служил на приходах.

В 1935 году он переехал в Черкассы. Здесь иеромонах, чтобы заработать на жизнь, работал чернорабочим. Известно, что на момент ареста он проживал на Молотовском шоссе.

Черкассы, 1934 г. / dzvin.news

26 декабря 1937 года иеромонах Ипполит был арестован Черкасским районным отделом НКВД. Содержался под стражей в черкасской тюрьме. Обвинялся по ст. 54-10 Уголовного кодекса УССР в «антисоветской пропаганде и агитации». Решением «тройки» при Киевском управлении НКВД от 28 декабря 1937 года приговорен к расстрелу.

Приговор был приведен в исполнение 14 января 1938 года.

Юбилейным Архиерейским Собором РПЦ (13-16 августа 2000 г.) иеромонах Ипполит (Семенов) включен в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, пострадавших за веру.

"УНИАН-Религии" с использованием материалов, предоставленных Киево-Печерской лаврой.

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