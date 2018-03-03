В лавре вечером начали праздновать Собор преподобных отцов Киево-Печерских
23:03, 03 марта 2018
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Во 2-ю Неделю Великого поста празднуется Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских / news.church.ua
В субботу, 3 марта, накануне Недели 2-й Великого поста, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, во 2-ю Неделю Великого поста празднуется Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в Ближних (преподобного Антония) и Дальних (преподобного Феодосия) пещерах.
Предстоятель УПЦ возглавил богослужение / news.church.ua
Канон, который вошел в службу этого праздника, составлен иеромонахом Мелетием Сиригом во второй половине XVII века. Нам неизвестны имена всех преподобных Киево-Печерских, но празднование их Собора дает возможность прославить и неизвестных святых.
За богослужением молились студенты Киевских духовных школ, многочисленные паломники и прихожане обители.
За богослужением молились многочисленные паломники и прихожане обители / news.church.ua
Завтра Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавит Божественную литургию в этом же храме. Начало богослужения в 8:30.
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