В лавре вечером начали праздновать Собор преподобных отцов Киево-Печерских

23:03, 03 марта 2018
Православие
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/ news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, во 2-ю Неделю Великого поста празднуется Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в Ближних (преподобного Антония) и Дальних (преподобного Феодосия) пещерах.

/ news.church.ua

Канон, который вошел в службу этого праздника, составлен иеромонахом Мелетием Сиригом во второй половине XVII века. Нам неизвестны имена всех преподобных Киево-Печерских, но празднование их Собора дает возможность прославить и неизвестных святых.

За богослужением молились студенты Киевских духовных школ, многочисленные паломники и прихожане обители.

За богослужением молились многочисленные паломники и прихожане обители / news.church.ua

Завтра Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавит Божественную литургию в этом же храме. Начало богослужения в 8:30.

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