В Бердянске пройдет региональный семинар, посвященный работе с семьями на приходах

Во вторник, 6 марта, в Бердянске состоится выездной региональный семинар Миссии Синодального отдела УПЦ по делам семьи по теме: «Методология работы с семьями на приходах» для семей священников Бердянской епархии УПЦ.

Семинар направлен на улучшение работы епархиального отдела по делам семьи и помощь духовенству в налаживании активной работы с семьями на приходах, сообщает пресс-служба Бердянской епархии.

В ходе работы семинара будут рассматриваться вопросы о введение курсов подготовки к браку на приходах, о подготовке молодежи к семейной жизни и сознательному браку, о современных формах работы с семьями в приходах, о работе с детьми сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, о духовной и психологической поддержке семей военных, о социальном служении семьи священника и т.д.

Семинар состоится в актовом зале Бердянского университета менеджмента и бизнеса (ул. Свободы, 117А). Начало в 10.00.