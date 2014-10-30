В Украине с визитом находится грузинское духовенство

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний 29 октября встретился с делегацией Грузинской Православной Церкви.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, в состав грузинской делегации входили митрополиты: Алавердский Давид, Батумский и Лазський Димитрий, Зугдидский и Цаишский Герасим, Чкондидский Петр, которых сопровождали представители грузинского духовенства и монашества.

Грузинское духовенство прибыло в Украину с паломнической целью, в частности гости приняли участие в торжествах по случаю 20-летия основания Тульчинской епархии на Виннитчине. Во время беседы гости поделились приятными впечатлениями об Украине, а митрополит Антоний в свою очередь рассказал о своем недавнем визите в Болгарскую Православную Церковь, куда он был приглашен для участия в торжествах в Русенськой и Ловчанськой епархиях этой Церкви. Стороны отметили важность взаимных визитов представителей Поместных Православных Церквей, поскольку они способствуют поддержанию братских отношений между Церквами.

Митрополит Антоний отметил гостеприимство и доброжелательность, о чем всегда говорят украинские паломники, посещая православные святыни Грузии. Также была подчеркнута высокая интенсивность взаимных паломнических поездок верующих из Украины и Грузии. Такая тенденция свидетельствует о высоком уровне заинтересованности украинского и грузинского народов духовными традициями и культурой друг друга. Гости также поблагодарили митрополита Антония за прием и качественную церковно-богословскую подготовку грузинских студентов, которые в будущем готовятся стать священниками. Речь также шла и о подготовке к подписанию договора о сотрудничестве и обмене студентами между Киевским и Тбилисским духовными школами.

В ходе встречи обе стороны обменялись идеями относительно возможных мер для дальнейшего укрепления добрых отношений между Украинской и Грузинской Православными Церквами.

Гости из Грузии также заверили митрополита Антония в своих молитвах и сопереживании украинскому народу, который проходит сегодня испытания, с чем в недавнем прошлом столкнулся и грузинский народ, а потому, по словам гостей, молитва Грузинской Церкви за мир в Украине является особенно вдохновенной и искренней.

В завершении встречи стороны обменялись подарками.