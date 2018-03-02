Управляющий делами УПЦ встретился с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека
21:28, 02 марта 2018
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Митрополит Антоний встретился с Фионою Фрейзер / mitropolia.kiev.ua
В пятницу, 2 марта, в Киево-Печерской лавре состоялась встреча Управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония с председателем Мониторинговой миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине Фионой Фрейзер, а также представителями возглавляемой ею делегации миссии.
Во встрече приняли участие викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор, глава Представительства УПЦ при международных организациях, и сотрудники Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич и Сергей Бортник, сообщает пресс-служба Киевской Митрополии УПЦ.
Встреча состоялась в Киево-Печерской лавре / mitropolia.kiev.ua
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