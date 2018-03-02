Управляющий делами УПЦ встретился с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека

21:28, 02 марта 2018
Православие
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/ mitropolia.kiev.ua

Во встрече приняли участие викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор, глава Представительства УПЦ при международных организациях, и сотрудники Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич и Сергей Бортник, сообщает пресс-служба Киевской Митрополии УПЦ.

Встреча состоялась в Киево-Печерской лавре / mitropolia.kiev.ua

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