Католическое аббатство Швейцарии передало храм для служения Православной Церкви

Храм святого апостола Иакова при католическом аббатстве святого мученика Маврикия, являющегося одним из древнейших в Западной Европе, передали для совершения регулярных богослужений Корсунской епархии Русской Православной Церкви.

Аббатство святого мученика Маврикия, пострадавшего в конце III века вместе с дружиной во время гонений императора Максимиана, существует в швейцарском Сен-Морисе с 515 года, сообщает "Фома" со ссылкой на сайт Корсунской епархии.

Монастырь придерживается устава блаженного Августина Гиппонского и представляет собой территориальное аббатство, т. е., управляется игуменом в епископском чине, под юрисдикцией которого находятся окрестные приходы.

С недавних пор, с согласия игумена и духовного собора обители и по благословению епископа Корсунского Нестора, в монастыре проводятся богослужения, возглавляемые священнослужителями Русской Православной Церкви.

28 февраля православная и католическая стороны подписали договор о передаче в пользование Корсунской епархии монастырского храма во имя святого апостола Иакова.

Согласно договору, храм передан Корсунской епархии для проведения регулярных православных богослужений сроком на 20 лет (максимальный срок единовременного предоставления культовых зданий по законам Швейцарской Конфедерации) с правом автоматического продления соглашения.