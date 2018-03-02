Начался официальный визит Патриарха Кирилла в Болгарскую Православную Церковь

Патриарх Кирилл 2 марта прибыл в Софию (Болгария).

Визит Предстоятеля Русской Православной Церкви приурочен к празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига, сообщает служба коммуникации ОВЦС РПЦ.

В аэропорту болгарской столицы Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали иерархи Болгарской Православной Церкви и представители властей.

«Я очень рад вступить на гостеприимную болгарскую землю, встретиться с моим собратом Святейшим Патриархом Неофитом, болгарскими архиереями, духовенством и, конечно, болгарским народом, с которым русский народ находится в совершенно особой духовной связи. И выразителями этой связи являются наши Церкви.

Многое меняется в мире, меняется политическое устройство, сама политика, но связи, благодаря которым Церкви сближают народы, преодолевают изменения времени. И я с радостью свидетельствую, что Болгарская и Русская Православные Церкви, поддерживающие братские отношения, сегодня играют большую духовную роль, объединяющую народы. Поэтому я прибыл в Болгарию с очень светлым чувством и радуюсь предстоящим встречам», - сказал Патриарх Кирилл.