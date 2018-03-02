Патриарх Илия II обратился к Патриарху Кириллу с просьбой посодействовать в вопросе передачи тела умершего в Южной Осетии грузина

Католикос-Патриарх Грузии Илия II направит письмо Патриарху Кириллу с просьбой оказать содействие в вопросе передачи семье тела скончавшегося 23 февраля после задержания в Цхинвале (Южная Осетия) гражданина Грузии Арчила Татунашвили.

О письме сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на слова главы благотворительного фонда патриарха Грузии Лаша Жвания. По его словам, Илия II в четверг вечером встретился с родителями покойного А.Татунашвили, которые обратились к нему с просьбой помочь в вопросе передачи им тела, на данный момент находящегося в Цхинвале.

Как отметил Л. Жвания, за письмом последует телефонный разговор Патриархов.

По его словам, Патриарх Илия обещал использовать все возможные ресурсы для того, чтобы помочь семье А.Татунашвили получить тело.

Ранее власти Грузии потребовали от Цхинвала передать тело А.Татунашвили его семье.