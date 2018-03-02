Представители Киевской духовной академии приняли участие в Международной конференции в университете права

В Киевском университете права Национальной Академии Наук Украины 28 февраля состоялась Международная научно-практическая конференция XI Научные чтения, посвященные памяти академика Владимира Корецкого (+1984), участие в которой приняли представители Киевской духовной академии.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДА, по благословению ректора Киевских духовных школ епископа Сильвестра, Киевскую духовную академию и семинарию на мероприятии представляли: преподаватель КДА протоиерей Андрей Ухтомский и аспирант КДА иерей Феодосий Попдякуник.

На конференции были обсуждены актуальные теоретические и практические проблемы современного состояния международного права, а именно, развитие международного права и его влияние на становление современного мира; миграционные процессы, защита прав и свобод человека и тому подобное.

Во время научного форума прот. Андрей Ухтомский зачитал приветственное слово владыки ректора организаторов и участников. Так, в частности, в своем слове владыка отметил: «Киевский университет права продолжает традиции развития правовой основы нашего государства, и важно, что в данной кропотливом деле руководство университета использует не только наработки своих предшественников, но и активно привлекает к сотрудничеству современных отечественных и международных коллег, всех тех, кто не равнодушен к будущему нашей Родины».