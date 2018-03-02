Социальный отдел Кафедрального собора УПЦ провел акцию по раздаче продуктовых наборов нуждающимся
14:47, 02 марта 2018Православие
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Социальные работники раздавали бисквитные рулеты, печенье и пирожки / sobor.in.ua
В рамках проекта «Друзья на улице» 28 февраля социальный отдел Воскресенского кафедрального собора УПЦ вручил продуктовые наборы малообеспеченным гражданам и нуждающимся в помощи.
На территории строящегося собора у часовни благоверного князя Ярослава Мудрого социальные работники раздавали всем нуждающимся бисквитные рулеты, печенье, пирожки, сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.
Нуждающиеся могут гарантированно получить помощь на территории церковного комплекса / sobor.in.ua
Одним из направлений работы социального отдела является ежедневная выдача хлебобулочных изделий неимущим. Обычно это свежая выпечка (пирожки) или дополнительные продуктовые наборы к праздникам. Люди, нуждающиеся в поддержке, могут гарантированно получить её на территории церковного комплекса.
Подопечные, регулярно получающие продовольственную помощь, искренне благодарны епископу Варсонофию и жертвователям за христианское внимание к ним.
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