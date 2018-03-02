Социальный отдел Кафедрального собора УПЦ провел акцию по раздаче продуктовых наборов нуждающимся

В рамках проекта «Друзья на улице» 28 февраля социальный отдел Воскресенского кафедрального собора УПЦ вручил продуктовые наборы малообеспеченным гражданам и нуждающимся в помощи.

На территории строящегося собора у часовни благоверного князя Ярослава Мудрого социальные работники раздавали всем нуждающимся бисквитные рулеты, печенье, пирожки, сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

Одним из направлений работы социального отдела является ежедневная выдача хлебобулочных изделий неимущим. Обычно это свежая выпечка (пирожки) или дополнительные продуктовые наборы к праздникам. Люди, нуждающиеся в поддержке, могут гарантированно получить её на территории церковного комплекса.

Подопечные, регулярно получающие продовольственную помощь, искренне благодарны епископу Варсонофию и жертвователям за христианское внимание к ним.