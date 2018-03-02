В Чернигове прошла панихида по жертвам Корюковской трагедии

В четверг, 1 марта, отмечалась 75-я годовщина трагедии в Корюковке, Черниговской области - самой масштабной по количеству жертв на оккупированных территориях за весь период Второй мировой войны.

В этот день в Свято-Вознесенском храме Чернигова панихиду по невинно убиенным землякам совершил благочинный округа, настоятель протоирей Александр Демьяненко, сообщается на сайте Черниговской епархии УПЦ.

По завершении богослужения при храме состоялась поминальная трапеза, в которой приняли участие и чудом оставшиеся в живых свидетели той трагедии.

Напомним, в селе Корюковка в период 1-2 марта 1943 года произошла одна из самых страшных трагедий времен Второй мировой войны. В эти днибыли сожжены 1390 домов села, где погибли по некоторым источникам более 7000 местных жителей.