В Беларуси проходит Крестный ход с частицами Ризы Господней и мощей блаженной Матроны

21:09, 01 марта 2018
Православие
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/ eparhiya.by

Крестный ход проходит по благословению епископа Гомельского и Жлобинского Стефана, и святыни уже посетили Светлогорск и Жлобин, сообщает пресс-служба БПЦ.

/ eparhiya.by

До 10 марта святыни будут пребывать в Речице, в храме Покрова Пресвятой Богородицы. С 10 по 18 марта святыни будут находиться в храме святого Александра Невского в Рогачёве.

Старица Матрона – великая святая ХХ века / eparhiya.by

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