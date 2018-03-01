В Беларуси проходит Крестный ход с частицами Ризы Господней и мощей блаженной Матроны
21:09, 01 марта 2018
837 0
Святыни уже посетили Светлогорск и Жлобин / eparhiya.by
В Гомельской епархии Белорусской Православной Церкви проходит Крестный ход с ковчегом с мощами великой святой ХХ века - старицы Матроны Московской, молитвой и заступничеством которой просящие получают цельбоносную помощь, а также с величайшей святыней христианского мира - частицей Ризы Господней в кресте-мощевике.
Крестный ход проходит по благословению епископа Гомельского и Жлобинского Стефана, и святыни уже посетили Светлогорск и Жлобин, сообщает пресс-служба БПЦ.
Крестный ход проходит в Гомельской епархии БПЦ / eparhiya.by
До 10 марта святыни будут пребывать в Речице, в храме Покрова Пресвятой Богородицы. С 10 по 18 марта святыни будут находиться в храме святого Александра Невского в Рогачёве.
Старица Матрона – великая святая ХХ века / eparhiya.by
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter