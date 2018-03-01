В Беларуси проходит Крестный ход с частицами Ризы Господней и мощей блаженной Матроны

В Гомельской епархии Белорусской Православной Церкви проходит Крестный ход с ковчегом с мощами великой святой ХХ века - старицы Матроны Московской, молитвой и заступничеством которой просящие получают цельбоносную помощь, а также с величайшей святыней христианского мира - частицей Ризы Господней в кресте-мощевике.

Крестный ход проходит по благословению епископа Гомельского и Жлобинского Стефана, и святыни уже посетили Светлогорск и Жлобин, сообщает пресс-служба БПЦ.

До 10 марта святыни будут пребывать в Речице, в храме Покрова Пресвятой Богородицы. С 10 по 18 марта святыни будут находиться в храме святого Александра Невского в Рогачёве.