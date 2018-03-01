Будет восстановлен знаменитый Никитский женский монастырь под Москвой

В подмосковной Кашире будет восстановлен знаменитый Никитский женский монастырь.

Об этом сообщил рассказал городского округа Алексей Спасский, выступая с отчетом перед местными жителями. По его словам, восстановительные работы в храмах обители проведут за счет средств Фонда порушенных святынь, а создание инфраструктуры на прилегающей территории возьмут на себя городской и областной бюджеты, сообщает "Монастырский вестник".

«К территории монастыря будет обновлена дорога, обустроена смотровая площадка, произведено озеленение», – рассказал Алексей Спасский.

Работы планируется закончить к концу июня текущего года. На освящение восстановленной обители ожидают приезда высших иерархов Русской Православной Церкви.

Деревянная Никитская церковь на месте будущего монастыря существовала еще в XVII веке. Новый каменный Никитский храм был большей частью построен в 1823 году на средства купца Федора Руднева, достроен и освящен в 1855 году.

В 1843 году на средства Ф.И. Руднева при храме открыта богадельня, которая в 1862 году преобразована в женскую общину. В 1884 году община получила статус женского монастыря.

В 1919 году насельницы, боясь закрытия обители, преобразовали ее в артель. Однако в 1920-х годах монастырь всё же был закрыт, Никитская и Преображенская церкви переоборудованы под производственные помещения, верхние ярусы колокольни сломаны. Иоанно-Предтеченский скит был полностью разрушен. После войны помещения монастыря использовали чулочно-носочным комбинатом.

Спасо-Преображенский храм был передан Церкви в 1998 году, здание Никитского храма долгое время являлось предметом имущественных споров. В июле 2007 года храм был выставлен на торги как складское помещение; дело дошло до суда. В 2009 году Никитский храм передан Церкви.