Вышло богослужебное Евангелие, в основу которого положено издание 1905-го года

Издательство Русской Православной Церкви выпустило новое богослужебное Священное Евангелие.

Издание продолжает серию новых богослужебных церковнославянских книг компьютерного набора. В его основу положен текст богослужебного Евангелия, напечатанного Московской синодальной типографией в 1905 году, сообщается на сайте издательства.

Состав книги соответствует традиционным изданиям Священного Евангелия, предназначенного для чтения на богослужении. Возможности компьютерной вёрстки позволили удобно и красиво расположить текст на страницах книги.

Месяцеслов, в котором приведён порядок евангельских чтений праздников и святых в течение всего года, дополнен прославленными в последние годы святыми, с указанием евангельских зачал, которые положено читать в дни празднования этих святых.

В раздел, где указаны евангельские зачала общие по лику святости, добавлен список евангельских чтений, которые полагаются при совершении общих служб новомученикам и исповедникам Церкви Русской ХХ-го века.