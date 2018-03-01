Умер старейший священнослужитель Белорусской Православной Церкви

Вечером 27 февраля скончался старейший клирик Белорусской Православной Церкви, почетный настоятель Воскресенского кафедрального собора в городе Борисове митрофорный протоиерей Иоанн Мисеюк.

Как сообщается на официальном сайте Белорусской Православной Церкви, гроб с телом почившего священнослужителя доставили в Воскресенский кафедральный собор 28 февраля.

Отпевание состоялось 1 марта в 12.00 после утреннего богослужения. Совершил отпевание епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин в сослужении духовенства епархии.

***Родился отец Иоанн Мисеюк 25 января 1924 года в селе Мижевичи Слонимского района Гродненской области в семье священника. Окончив в 1941 году среднюю школу № 1 города Гродно, он стал псаломщиком Кресто-Воздвиженской церкви села Деречинок Гродненского района. В феврале 1942 года он вступил в брак с уроженкой села Рудавица Евгенией Журневич. В 1943 году был рукоположен в сан диакона, а в 1948 году – в иерея. В 1946 году поступил в Минскую духовную семинарию, которую окончил в 1950 году. Свое духовное образование отец Иоанн продолжил в Ленинградской духовной академии.

По благословению Священноначалия отец Иоанн исполнял пастырское послушание на приходах почти всех областей Беларуси. Последним местом его служения стал город Борисов – в 1988 году отец Иоанн был назначен настоятелем местного Воскресенского собора. За многолетние усердные труды во славу Божию и на благо Церкви отец Иоанн был удостоен многочисленных церковных наград. В октябре 2013 года в связи с 70-летием служения в священном сане указом Патриарха Кирилла отец Иоанн был удостоен права ношения Патриаршего наперсного креста.