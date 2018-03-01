Предстоятель РПЦ сообщил о масштабных гонениях на УПЦ

18:13, 01 марта 2018
Православие
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Патриарх Кирилл / cbc.az

"В Украине очень тяжелая ситуация. Самые настоящие гонения на Украинскую православную церковь. За последнее время захвачено силой 50 храмов. Постоянно происходят нападения на храмы, избиваются священники… Есть кадры, когда священник в облачении весь в крови, его называют оккупантом, а он украинец, родившийся в Украине и говорящий только по-украински. Его избивают только потому, что он находится в канонической Церкви, которую местные власти называют церковью-оккупантом", – сказал Патриарх Кирилл.    

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