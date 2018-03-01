Предстоятель РПЦ сообщил о масштабных гонениях на УПЦ

За последнее время в Украине захвачено 50 храмов УПЦ. Об этом заявил Патриарх Кирилл в интервью болгарским СМИ накануне своего визита в Болгарию, сообщает российское информагенство.

"В Украине очень тяжелая ситуация. Самые настоящие гонения на Украинскую православную церковь. За последнее время захвачено силой 50 храмов. Постоянно происходят нападения на храмы, избиваются священники… Есть кадры, когда священник в облачении весь в крови, его называют оккупантом, а он украинец, родившийся в Украине и говорящий только по-украински. Его избивают только потому, что он находится в канонической Церкви, которую местные власти называют церковью-оккупантом", – сказал Патриарх Кирилл.