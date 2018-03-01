Украинская Православная Церковь 14 марта проведет Всеукраинский форум, посвященный семье

16:06, 01 марта 2018
Православие
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К участию в форуме приглашаются представители всех епархий Украинской Православной Церкви. Соответствующая информация была направлена епархиальным Преосвященным 28 февраля Канцелярией Киевской Митрополии УПЦ.

Цель форума - привлечение внимание к проблемам семьи и детей в Украине, консолидация усилий представителей органов власти и общественности для защиты ценностей украинской семьи и формирования государственной семейной политики, основанной на украинских традиционных ценностях.

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