Украинская Православная Церковь 14 марта проведет Всеукраинский форум, посвященный семье

В Киеве 14 марта состоится Всеукраинский форум семьи, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

К участию в форуме приглашаются представители всех епархий Украинской Православной Церкви. Соответствующая информация была направлена епархиальным Преосвященным 28 февраля Канцелярией Киевской Митрополии УПЦ.

Цель форума - привлечение внимание к проблемам семьи и детей в Украине, консолидация усилий представителей органов власти и общественности для защиты ценностей украинской семьи и формирования государственной семейной политики, основанной на украинских традиционных ценностях.