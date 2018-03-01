Патриарх Кирилл не видит перспектив богословского диалога с протестантами

В ближайшие годы богословский диалог православных с протестантами вряд ли будет иметь позитивные перспективы, считает Патриарх Кирилл.

В интервью болгарским СМИ, накануне визита в эту страну, Первосвятитель с сожалением отметил, что в богословском плане у православных с протестантами «сейчас остановка», сообщает "Фома" со ссылкой на российское информагенство.

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"Я не вижу реального движения вперед в ближайшие годы. Но не православные в этом виноваты. Мы постоянно говорим нашим протестантским братьям – нужно иметь больше свободы, больше силы духа и способности говорить сильным мира «нет»", – заметил Патриарх.

По мнению Патриарха Кирилла, одна из главных исторических проблем протестантизма – сильная зависимость от светской власти.

"Протестантские Церкви на протяжении всей истории шли в фарватере светской мысли и были очень подвержены влиянию светской власти. И сегодня либеральные тенденции в протестантском богословии – это результат воздействия на богословов и Церкви светских концепций, в том числе, прав человека и свобод, которые предполагают изменение отношения к полам, поддержку однополых союзов и так далее", – пояснил он.

В тоже время, как заметил Предстоятель РПЦ, между православными и протестантами налажено практическое взаимодействие в гуманитарной и культурной сферах.

"Что касается практического взаимодействия, у нас есть хороший опыт. Я вижу, что сохраняется пространство, во-первых, по совместным действиям в гуманитарной сфере и культурной сфере. Сейчас налаживается серьезный диалог по оказанию гуманитарной помощи в Сирии", – сказал Патриарх Кирилл.

Отметив, что «религии всегда играли важную роль в культуре», Патриарх Кирилл заключил, что «и культурный диалог через наши Церкви мог бы содействовать установлению большего взаимопонимания между людьми».