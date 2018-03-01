В Инстаграме появилась страница с неофициальными фото Патриарха Кирилла

14:42, 01 марта 2018
Православие
2016 0
Страница под названием «День патриарха» открылась в Инстаграме / instagram.com

Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на пресс-секретаря предстоятеля РПЦ священника Александра Волкова.

«Здесь мы будем публиковать интересные фотографии и видео нашего предстоятеля, неожиданные, неформальные моменты его ежедневного служения. Не все фотографии и видео входят в альбомы на официальном сайте, многие моменты служения патриарха остаются за кадром. Интересные фотографии и видеоролики будет появляться здесь», - рассказал священник журналистам.

Пресс-служба патриарха не обещает привязки публикаций к текущим событиям и предлагает подписчикам и всем заинтересованным пользователям просто следить за обновлениями.

Отец Александр напомнил, что пресс-служба патриарха поддерживает, кроме этого аккаунта, еще один, в котором публикуются как раз официальные фотографии с главного сайта Русской Православной Церкви.

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