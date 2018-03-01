Представитель УПЦ принял участие в заседании Уважительного совета знака Отличия “Орден Святого Пантелеймона”

В Зале ученого совета Национального Университета им. Тараса Шевченко состоялось очередное заседание Уважительного совета Награды за профессионализм и милосердие “Орден Святого Пантелеймона”.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на orthodox-medical.org.ua, во время заседания Уважительной совета были рассмотрены рабочие вопросы.

В заседании принял участие заместитель председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений протоиерей Валерий Коваль.