Представитель УПЦ принял участие в заседании Уважительного совета знака Отличия “Орден Святого Пантелеймона”
15:36, 01 марта 2018Православие
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Состоялось очередное заседание Уважительной совета Награды за профессионализм и милосердие “Орден Святого Пантелеймона” / news.church.ua
В Зале ученого совета Национального Университета им. Тараса Шевченко состоялось очередное заседание Уважительного совета Награды за профессионализм и милосердие “Орден Святого Пантелеймона”.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на orthodox-medical.org.ua, во время заседания Уважительной совета были рассмотрены рабочие вопросы.
В заседании принял участие заместитель председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений протоиерей Валерий Коваль.
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