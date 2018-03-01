В родном селе покойного митрополита Нифонта хотят назвать улицу в его честь

В родном селе покойного митрополита Нифонта (Солодухи) хотят назвать улицу в его честь.

С соответствующим ходатайством в органы галиновольской местной власти обратились духовенство и верующие Владимир-Волынской и Ковельской епархии УПЦ, сообщает пресс-служба епархии.

Во время встречи с сельским головой села Галина Воля Василием Коржаном представитель инициативной группы благочинный округа протоирей Сергей Никонюк передал письмо-прошение, подписанное митрополитом Владимиром-Волынским и Ковелем Владимиром.

В обращении говорится: « с фигурой одного архипастыря, нашего современника, для множества волынян связана целая эпоха – это, блаженной памяти митрополит Волынский и Луцкий Нифонт (Солодуха), уроженец села Галина Воля. ...Почти 25 лет владыка руководил Волынской епархией Украинской Православной Церкви... и был он Большим Волынянином и духовником от Бога, который всю свою жизнь положил на алтарь служения Православной Церкви и украинскому народу.

За его особый вклад в новейшую историю Волынского края и для увековечения блаженной памяти почившего архипастыря просим назвать одну из улиц села Галина Воля в честь митрополита Нифонта (Солодухи)».

То, что односельчане берегут память своего славного земляка, и предпочитают, чтобы улицу, на которой размещен дом покойного митрополита, назвали в его честь – подтверждает и настоятель галиновольского храма протоирей Богдан Ефимук. Он прибыл на встречу с сельским головой как выразитель интересов православных галиновольцев.

В свою очередь, глава общины зарегистрировал обращение и заверил: его рассмотрят на ближайшей сессии. Тогда и станет известно о результатах голосования.