Представители ЭПЦ приняли участие в президентском приеме по случаю 100-летия Эстонской республики

В субботу, 24 февраля в Эстонском национальном музее Тарту состоялся праздничный президентский прием и концерт по случаю 100-летия независимости Эстонской Республики.

На юбилейную церемонию были приглашены около 1500 гостей. В президентском приеме приняли участие также представители Эстонской Православной Церкви, сообщает пресс-служба ЭПЦ.

От лица Эстонской Православной Церкви МП на церемонии присутствовал епископ Маардуский Сергий, викарий Таллинской епархии. Епископа Сергия сопровождал протоиерей Фома Хирвоя, настоятель храма Иоанна Предтечи в Таллине. От лица Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря присутствовала игумения Филарета.

На президентском приеме присутствовали как бывшие, так и нынешние руководители государства, деятели культуры, науки и образования, общественные деятели, журналисты, представители силовых структур, спортсмены, борцы за свободу, церковные деятели и дипломаты.