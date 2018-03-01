Представители ЭПЦ приняли участие в президентском приеме по случаю 100-летия Эстонской республики

12:35, 01 марта 2018
Православие
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/ orthodox.ee

На юбилейную церемонию были приглашены около 1500 гостей. В президентском приеме приняли участие также представители Эстонской Православной Церкви, сообщает пресс-служба ЭПЦ.

На юбилейную церемонию были приглашены около 1500 гостей / orthodox.ee

От лица Эстонской Православной Церкви МП на церемонии присутствовал епископ Маардуский Сергий, викарий Таллинской епархии. Епископа Сергия сопровождал протоиерей Фома Хирвоя, настоятель храма Иоанна Предтечи в Таллине. От лица Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря присутствовала игумения Филарета.

На президентском приеме присутствовали как бывшие, так и нынешние руководители государства, деятели культуры, науки и образования, общественные деятели, журналисты, представители силовых структур, спортсмены, борцы за свободу, церковные деятели и дипломаты.

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