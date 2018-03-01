Священник УПЦ рассказал курсантам НАВД о 1030-летии Крещения Руси

Кабинет Министров Украины своим распоряжением № 800-р обязал в учебных заведениях нашего государства провести целый ряд мероприятий, которые по своему содержанию соответствовали бы празднованию указанной годовщины.

Встреча священнослужителя УПЦ с курсантами Учебно-научного института №1 Национальной академии внутренних дел по поводу 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины состоялась 21 февраля, сообщает Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами УПЦ.

В ННИ №1 НАВД настоятель академических храмов протоиерей Виталий Приходько провел встречу с курсантами 3-го курса, которую организовало Отделение социально-гуманитарной работы института. Священник рассказал о событии Крещения Руси и том плоде, который получили украинцы от этого переломного момента отечественной истории.

С Х века была проведена проекция на современную жизнь, обсуждался дискуссионный вопрос востребованности христианства в ХХІ веке и имеющиеся проблемы в связи со значительной секуляризацией современного украинского общества.