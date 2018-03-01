Северодонецкая єпархия УПЦ начала благотворительную акцию по сбору средств для больных и нуждающихся

В период Великого поста в храмах Северодонецкой епархии проходит благотворительная акция «Блажени милостивии...».

Собранные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей, онкобольных и помощь многодетным семьям, сообщается на сайте Северодонецкой епархии УПЦ.

На территории епархии акция проводится второй год подряд по инициативе архиепископа Северодонецкого и Старобельского Никодима. Специальные ящики для пожертвований есть в каждом храме. Сбор средств продлится до Светлого Христова Воскресенья.

Не быть безразличным и помочь в деле милосердия призывает владыка Никодим, чтобы как можно больше нуждающихся детей получили поддержку.

Напомним, в минувшем году на собранные во время благотворительной акции деньги, а это почти 100 тысяч гривен, закупили оборудование для родильного отделения Центральной городской больницы имени Титова г. Лисичанска.