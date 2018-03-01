Представитель УПЦ принял участие в заседании оргкомитета Всеукраинского Шествия в защиту прав детей и семьи

00:45, 01 марта 2018
Православие
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/ vrciro.org.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, акцию инициировал Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций.

/ news.church.ua

Главы и верующие разных конфессий объединились, чтобы привлечь внимание общества к современным угрозам для института семьи и отцовства, обратить внимание на проблему сиротства и ненадлежащей социальной защиты беременных женщин, выступить в защиту семьи и брака как союза мужчины и женщины.

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