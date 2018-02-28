Названы победители Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018»

Победителями Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018» стали 289 проектов по четырем направлениям.

Проекты-победители распределились в рамках направлений следующим образом: «Образование и воспитание» – 109, «Социальное служение» – 63 (из них – 3 «Приюты для беременных»), «Культура» – 101, «Информационная деятельность» – 16, сообщает "Фома".

В номинации «Малые города и села» с суммой грантовой поддержки до 300 тыс. руб. победителями стали 69 проектов. Всего же грантовый фонд составил 115 млн. рублей.

Прием заявок на конкурс «Православная инициатива 2017-2018» проходил с 1 сентября по 23 октября 2017 года.

Всего на конкурс поступило 1227 проектов из 12 стран.

Проекты-победители назвал Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви под председательством патриарха Кирилла.

Реализация проектов начнется не ранее 20 марта 2018 года и завершится не позднее 20 января 2019 года.

Список проектов, получивших одобрение Единого экспертного совета и рекомендованных к финансированию в 2018 году, можно посмотреть здесь.