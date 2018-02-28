«Молодежка» Киево-Печерской лавры отметила вторую годовщину встреч

Два года назад в праздник Торжества Православия состоялось первое собрание православной молодежи в Киево-Печерской лавре.

По случаю годовщины основания молодежных просветительских курсов в первый воскресный день Великого поста этого года их куратор иеромонах Глеб совершил благодарственный молебен, сообщается на сайте Киево-Печерской лавры.

Отец Глеб поприветствовал всех собравшихся и поздравил участников с праздничным днем, поблагодарив каждого за участие в духовно-просветительском проекте, особо отметив самых активных молодых людей, благодаря которым стало возможным проведение этих встреч.

«К сожалению, сейчас отсутствуют инициаторы и организаторы, но мы поминаем их в наших общих молитвах, - заверил отец Глеб. - Мы также благодарим всех, кто безвозмездно остается помогать убирать в храмах Божиих и украшать их к праздникам. Я благодарю Господа за возложенное на меня послушание, за все прошедшие воскресные дни, за совместные молитвы и наши содержательные беседы. Помните, какой бы вы путь не выбрали, все должно быть по благословению и любви».

Также куратор встреч пожелал всем сеять в своих сердцах любовь и даровать ее ближним.

Постоянный участник «молодежки» отец Вячеслав зачитал обращение Наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла к участникам встреч, в котором владыка всех поздравляет со второй годовщиной и дает напутствие к Великому посту.

Также самая юная участница подготовила поздравление в стихотворной форме нравоучительного характера. В своем произведении она в аллегорической форме описала благоуханный аромат благодеяний и тлетворное зловоние грехов. Талантливой девочке подарили живописную картину, центральной темой которой выступает получение десяти заповедей Моисеем на горе Синай.

В завершение встречи отец Глеб призвал всех достойно проводить Великий пост, участвовать в церковных Таинствах, никого не осуждать. Батюшка напомнил, что следуя за Христом, каждый под действием Святого Духа «не только сам верующий меняется, но и люди вокруг начинают преображаться».После чего всех присутствующих пригласили отпраздновать торжественное событие за трапезой с постным тортом.