В Софии презентовали книгу Патриарха Кирилла на болгарском языке «Мысли на всякий день года»

В Софии в день памяти святителя Серафима (Соболева), архиепископа Богучарского 26 февраля состоялась презентация книги Патриарха Кирилла «Мысли на всякий день года» на болгарском языке.

Настоятель подворья РПЦ в болгарской столице архимандрит Филипп (Васильцев) на открытии презентации поздравил всех присутствующих с днем памяти святителя Серафима, канонизация которого состоялась два года назад, сообщает patriarchia.ru.

Настоятель рассказал о программе предстоящего визита Патриарха Кирилла в пределы Болгарской Православной Церкви и об инициативе протоиерея Иоанна Карамихалева издать к этому визиту перевод книги «Мысли на всякий день года» на болгарский язык.

Архимандрит Филипп подчеркнул, что тираж книги будет безвозмездно передан в Священный Синод, в митрополии и на приходы Болгарской Православной Церкви. Издание осуществлено в преддверии визита Патриарха в Болгарию для того, чтобы ознакомить болгарское общество с его проповедническим творчеством.

Автор перевода протоиерей Иоанн Карамихалев рассказал о предыстории создания книги, содержании издания, а также о проповедническом даре Патриарха Кирилла. Протоиерей Иоанн, в частности, подчеркнул, что Предстоятель РПЦ «первый Патриарх, который на протяжении более 25 лет еженедельно обращается к своей пастве через телепередачу "Слово пастыря"».