В Индии состоится международный песенный фестиваль, посвященный грузинской средневековой царице

Фестиваль, посвященный грузинской средневековой царице Кетеван, причисленной Грузинской Православной Церковью к лику святых, пройдет с 28 февраля по 4 марта на юго-западе Индии, в штате Гоа.

Международный фестиваль духовной музыки под названием The Ketevan World & Sacred MusicFestival проводится с 2016 года при поддержке посольства Грузии в Индии, сообщают "Новости-Грузии".

Концерты проходят возле храма святого Августина, в котором были обнаружены мощи грузинской царицы, тайно перевезенные сюда в 17 веке из Персии португальскими монахами-августинцами.

«Жизнь грузинской царицы Кетеван, как и многие другие жизни разных святых во всем мире, является маяком, который освещает пути терпимости и сосуществования», – заявляют организаторы фестиваля.

На мероприятие приглашены члены правительственных структур Индии, дипломаты, представители сферы культуры и бизнеса, а также пресса.

Организаторы отмечают, что фестиваль «Кетеван» объединяет музыкальные традиции разных эпох с Востока и Запада.