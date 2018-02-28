Комиссия по канонизации святых УПЦ рассмотрела жития митрополита Арсения и трех священников

В Киево-Печерской лавре, 27 февраля, под председательством митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, состоялось заседание Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, на заседании были рассмотрены материалы, касающиеся жития митрополита Киевского и Галицкого Арсения (Москвина), священников Каменской епархии: Василия Вахнина, Феодора Романовского и Иосифа Чехранова, а также блаженной Иулитты Педан.

После изучения данных материалов, они были переданы для рассмотрения в Священный Синод Украинской Православной Церкви.