Комиссия по канонизации святых УПЦ рассмотрела жития митрополита Арсения и трех священников

13:32, 28 февраля 2018
Православие
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В Киево-Печерской лавре состоялось очередное заседание Комиссии по канонизации святых / news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, на заседании были рассмотрены материалы, касающиеся жития митрополита Киевского и Галицкого Арсения (Москвина), священников Каменской епархии: Василия Вахнина, Феодора Романовского и Иосифа Чехранова, а также блаженной Иулитты Педан.

После изучения данных материалов, они были переданы для рассмотрения в Священный Синод Украинской Православной Церкви.

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