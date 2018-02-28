Комиссия по канонизации святых УПЦ рассмотрела жития митрополита Арсения и трех священников
13:32, 28 февраля 2018Православие
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В Киево-Печерской лавре состоялось очередное заседание Комиссии по канонизации святых / news.church.ua
В Киево-Печерской лавре, 27 февраля, под председательством митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, состоялось заседание Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, на заседании были рассмотрены материалы, касающиеся жития митрополита Киевского и Галицкого Арсения (Москвина), священников Каменской епархии: Василия Вахнина, Феодора Романовского и Иосифа Чехранова, а также блаженной Иулитты Педан.
После изучения данных материалов, они были переданы для рассмотрения в Священный Синод Украинской Православной Церкви.
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