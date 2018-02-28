Архиепископ Кипрский Хризостом отметил 40-летие архиерейской хиротонии

В связи с 40-летием архиерейской хиротонии Архиепископа Кипрского Хризостома в воскресенье, 25 февраля, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис впервые посетил Духовный центр Кипрской Православной Церкви, где прошло торжественное собрание с участием Патриархов Александрийского и Антиохийского и представителей других Поместных Православных Церквей.

Мероприятие состоялось в церкви Святой Софии в Строволосе, сообщает «Седмица».

В рамках мероприятия прошел концерт византийских церковных песнопений. Затем с торжественной речью выступил митрополитом Пафосский Георгий, который от лица собравшихся поздравил Архиепископа Хризостома II с юбилеем служения в архиерейском сане.

Патриарх Александрийский Феодор II обратился с приветственным словом к Архиепископу Кипрскому, а также рассказал об исторических связях двух Церквей. Иоанн Х, Патриарх Антиохийский и всего Востока, также обратился с приветствием к Архиепископу Хризостому и призвал к скорейшему решению кипрской проблемы. Он также упомянул о войне в Сирии, подчеркнув, что сегодня каждый день в стране гибнут дети и взрослые, а церкви и мечети подвергаются бомбардировкам.

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис поздравил Предстоятеля Кипрской Православной Церкви, подчеркнув, что от лица всего народа Кипра отдает дань уважения личности и трудам Архиепископа Кипрского.

Поздравительное послание Патриарха Константинопольского Варфоломея было зачитано представителем Константинопольской Православной Церкви митрополитом Вриульским Пантелеимоном (Склавосом).