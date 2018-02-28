В Бориспольской епархии УПЦ состоялась благотворительная акция по раздаче гуманитарной помощи

13:09, 28 февраля 2018
Православие
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/ boryspil-eparchy.org

Благодаря гуманитарной помощи, которую выделили благотворители, десятки семей, которые требуют особого внимания и поддержки, получили помощь через духовенство и неравнодушных прихожан, сообщает пресс-служба Бориспольской епархии УПЦ.

/ boryspil-eparchy.org

В рамках акции три тонны гуманитарной помощи были развезены по селам Калитянской объединенной общины. Кроме того, местные священники добавляли к одежде еще и продукты питания: муку, масло, сахар, макаронные изделия, консервы, крупы и прочее.

/ boryspil-eparchy.org

Совместно со священниками Бориспольской епархии к акции присоединялись региональные работники социальных служб.

/ boryspil-eparchy.org

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