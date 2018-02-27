В Кизляре на 9-й день после расстрела прихожанок в храме прошла панихида по погибшим

В понедельник, 26 февраля, на 9-й день с момента трагедии, унесшей жизни пяти прихожанок, в Свято-Георгиевском соборе г. Кизляра была совершена заупокойная панихида.

По благословению архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама заупокойное богослужение возглавил секретарь Махачкалинской епархии иеромонах Иоанн (Анисимов), сообщается на сайте епархии.

Обращаясь к присутствующим, настоятель Свято-Георгиевского храма иерей Павел Каликин подчеркнул, что кизлярцы никогда не забудут тех, кто принял мученическую смерть.

Напомним, что 18 февраля вооруженный молодой человек открыл стрельбу из охотничьего ружья по выходящим из храма людям. В результате погибли пять человек, еще четверо получили ранения. Всех погибших похоронили на территории храма. Нападавший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.