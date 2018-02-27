В Минской духовной академии откроется выставка, посвященная Библии

22:23, 27 февраля 2018
Православие
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Посетителям будут представлены рукописные и факсимильные издания / minda.by

Посетителям будут представлены рукописное Напрестольное Евангелие XVI века, факсимильные издания «Кніжная спадчына Францыска Скарыны», Слуцкого Евангелия, Туровского Евангелия, Остромирова Евангелия, Острожской Библии, Луцкого Евангелия, сообщает Пресс-служба МинДА

Выставка, организованная по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, продлится до 23 марта и будет открыта для желающих ежедневно по будним дням с 10:00 до 17:00 в читальном зале библиотеки по адресу: Минск, ул. Зыбицкая, 25 (вход со стороны Свято-Духова кафедрального собора через храм святителя Кирилла Туровского).

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