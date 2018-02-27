В Минской духовной академии откроется выставка, посвященная Библии

В День православной книги, 14 марта, библиотека Минской духовной академии имени святителя Кирилла Туровского Белорусской Православной Церкви представит выставочную композицию, посвященную Библии — самой главной книге для каждого христианина.

Посетителям будут представлены рукописное Напрестольное Евангелие XVI века, факсимильные издания «Кніжная спадчына Францыска Скарыны», Слуцкого Евангелия, Туровского Евангелия, Остромирова Евангелия, Острожской Библии, Луцкого Евангелия, сообщает Пресс-служба МинДА.

Выставка, организованная по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, продлится до 23 марта и будет открыта для желающих ежедневно по будним дням с 10:00 до 17:00 в читальном зале библиотеки по адресу: Минск, ул. Зыбицкая, 25 (вход со стороны Свято-Духова кафедрального собора через храм святителя Кирилла Туровского).