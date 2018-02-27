В сети создано официальное сообщество Паломнического отдела Киево-Печерской лавры

Ознакомится со свежей информацией о паломнических поездках по Украине, ближнему и дальнему зарубежью, которые проводятся усилиями Киево-Печерской Лавры, отныне можно на странице Паломнического отдела в социальной сети «Фейсбук».

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, кроме анонсов поездок в группе будут публиковаться путевые заметки, информация для паломников, фоторепортажи посещение святынь.

Администраторы предлагают также задавать вопросы, в том числе связанные с экскурсиями по Киево-Печерской лавре.

Перейти на страницу Паломнического отдела в социальной сети можно здесь.