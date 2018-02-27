В сети создано официальное сообщество Паломнического отдела Киево-Печерской лавры

19:20, 27 февраля 2018
Православие
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/ facebook.com/palomnik.lavra

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, кроме анонсов поездок в группе будут публиковаться путевые заметки, информация для паломников, фоторепортажи посещение святынь.

/ facebook.com/palomnik.lavra

Администраторы предлагают также задавать вопросы, в том числе связанные с экскурсиями по Киево-Печерской лавре.

Перейти на страницу Паломнического отдела в социальной сети можно здесь.

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