В сети создано официальное сообщество Паломнического отдела Киево-Печерской лавры
19:20, 27 февраля 2018
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В группе будут публиковаться путевые заметки, информация для паломников и фото / facebook.com/palomnik.lavra
Ознакомится со свежей информацией о паломнических поездках по Украине, ближнему и дальнему зарубежью, которые проводятся усилиями Киево-Печерской Лавры, отныне можно на странице Паломнического отдела в социальной сети «Фейсбук».
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, кроме анонсов поездок в группе будут публиковаться путевые заметки, информация для паломников, фоторепортажи посещение святынь.
/ facebook.com/palomnik.lavra
Администраторы предлагают также задавать вопросы, в том числе связанные с экскурсиями по Киево-Печерской лавре.
Перейти на страницу Паломнического отдела в социальной сети можно здесь.
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