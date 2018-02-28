Предстоятель РПЦ посетит Болгарию по случаю празднования 140-летия ее освобождения от османского ига

С 2 по 4 марта состоится визит Патриарха Кирилла в Болгарскую Православную Церковь.

Патриарх Кирилл посетит Болгарию по приглашению Святейшего Патриарха Болгарского Неофита и Священного Синода Болгарской Церкви по случаю празднования 140-летия освобождения Болгарии от османского ига, сообщает patriarchia.ru.

В рамках визита Патриарх Кирилл примет участие в памятных мероприятиях, почтит память воинов, павших за освобождение Болгарии в Русско-турецкой войне 1877-78 годов, совершит молебен в храме-памятнике Рождества Христова на Шипке. Патриархи Кирилл и Неофит совместно совершат литургию в Александро-Невском кафедральном соборе Софии.

Патриарх Кирилл также поклонится святым мощам прославленного Русской и Болгарской Православными Церквами в 2016 году святителя Богучарского Серафима на месте его упокоения в русском Никольском храме болгарской столицы.

Как ожидается, в рамках визита состоятся встречи Предстоятеля РПЦ с представителями государственной власти Республики Болгарии.

Визит Патриарха Кирилла послужит укреплению двусторонних отношений между Русской и Болгарской Церквами и засвидетельствует особую роль Православия в многовековых братских отношениях наших народов.