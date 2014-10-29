Представители УПЦ почтили память освободителей Украины от фашистских захватчиков
04:29, 29 октября 2014Православие
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28 октября, в 70-ю годовщину освобождения Украины от фашистских захватчиков, в столичном парке Вечной Славы состоялась церемония памяти погибших и возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату.
По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в мероприятии приняли викарии Киевской Митрополии епископ Обуховский Иона и епископ Ирпенский Климент.
Церемония состоялась при участии Президента Петра Порошенко, ветеранов, членов правительства и представителей религиозных конфессий Украины.
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