Представители УПЦ почтили память освободителей Украины от фашистских захватчиков

28 октября, в 70-ю годовщину освобождения Украины от фашистских захватчиков, в столичном парке Вечной Славы состоялась церемония памяти погибших и возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в мероприятии приняли викарии Киевской Митрополии епископ Обуховский Иона и епископ Ирпенский Климент.

Церемония состоялась при участии Президента Петра Порошенко, ветеранов, членов правительства и представителей религиозных конфессий Украины.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви